Próxima Fecha: Mayo 21, 2016 (Sólo 25 lugares)

El reto MTB60K: Señorial Ruta con temperamento: planos, subidas, descensos técnicos, fondo, calor, frío, lodo, cruce de ríos, piedra, sobre todo paisajes y parajes espectaculares. Algunas partes son más “ruteronas” en otras se esforzarán al máximo por el nivel técnico de Mountain Bike; Al final llegaremos triunfantes a nuestras instalaciones en Cocoyoc (Antigua Hacienda de La Santa Cruz), en donde nos recibirán con apapachos, “goodies”, excelente comida y todas las comodidades. La tradicional comida de bienvenida en el comedor colonial de la Hacienda, decorado con la colección de máscaras universal, le dá el toque cultural a la experiencia.

En Deporte6am nos comprometemos a un trato 100% personal y profesional, grupos reducidos a 25 personas, con staff de soporte de 8 profesionales altamente motivados y capacitados. Durante la travesía o “monteada” como se dice en el argot de MTB, les transmitiremos conocimientos específicos de MTB: Tips, técnicas, secretos, trucos, anécdotas, experiencias, mecánica…

Los guías-instructores Deporte6am contamos con 15 años de experiencia y hemos completado algunos de los retos más duros del planeta tales como La Ruta de los Conquistadores – Costa Rica, La Ruta del Quetzal Guatemala; hemos guiado e instruido a más de 5,000 atletas contentos.

Los invitamos a vivir juntos la gran aventura, nos dará mucho gusto contar con ustedes. Para nosotros siempre es la primera vez, el nivel de adrenalina y pasión sube constantemente.

Atentamente.

Fernando Veytia -CAO Chief Adrenaline Officer

Equipamiento Obligatorio

Bicicleta de Montaña en perfecto estado

Casco certificado

2 Ánforas de hidratación y/o camelback

Herramientas básicas y 2 cámaras de llanta mínimo

Guantes

Lentes

Impermeable

Programa:

Sábado Mayo 21

6:00 am Cita en punto de reunión, México D.F

7:00 am A rodar!!

9:30 am Lunch entre las montañas

2:00 pm (aprox.) Llegada a la Antigua Hacienda de La Santa Cruz

Comida Mexicana, Suculenta

5:00 pm Tiempo Libre (alberca, jardines, palapas,cerveza time!)

7:00 pm Regreso a DF

Incluye

Transporte Cocoyoc-México con bici / Soporte en Ruta / Guías MTB Profesionales / Mecánico Profesional / Hidratación en Ruta / Lunch en montaña / Comida de Bienvenida en Hacienda / Uso de Instalaciones en Hacienda, alberca, palapas… / Kit de Primeros Auxilios.

No Incluye

Seguro médico / Bebidas Alcohólicas

$3,000 MN por Ciclista

WhatsApp 55 6696 8228 / Oficina 51350564 D.F / deporte6am@hotmail.com